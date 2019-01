En voldsom brand hærgede i Tivoli under Anden Verdenskrig, hvor Glassalen blev helt nedbrændt.

Den populære forlystelse Odinexpressen i Tivoli har kørt sin sidste tur. I løbet af 2019 bliver to rutsjebaner erstattes af nye, mens andre forlystelser får et ansigtsløft.

Meget er sket siden Tivoli åbnede i 1800-tallet.

Du kan læse mere om Tivoli her:

* Tivoli blev grundlagt af Georg Carstensen og åbnede for første gang i august i 1843.

* Allerede året efter - i 1844 - opfandt Georg Carstensen Tivoli-Garden, der stadig eksisterer den dag i dag.

* Hovedindgangen, som man kender den i dag, blev indviet i 1890.

* Rutsjebanen, som er en af verdens ældste trærutsjebaner, åbnede i 1914.

* Under Anden Verdenskrig i 1944 sneg en gruppe nazisympatisører sig ind i Tivoli om natten, hvor de placerede brandbomber flere steder. Skaderne efter branden var store, og Glassalen nedbrændte totalt.

* Walt Disney har flere gange besøgt den danske forlystelsespark, som han var meget betaget af.

* Det var Jul i Tivoli for første gang i 1994. Med 12 års mellemrum åbnede Tivoli for to nye sæsoner med Halloween i 2006 og Vinter i 2018.

* Hver sommer siden 1997 har Tivoli samlet musikglade mennesker til Fredagsrock. Første Fredagsrock var med Den Gale Pose og Hvid Sjokolade.

* Tivoli fejrede i 2018 175-års jubilæum.

Kilder: Tivoli

/ritzau/