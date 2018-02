Frem mod bisættelsen vil der være en række arrangementer for at mindes prins Henrik. Her er en oversigt.

København. Prins Henrik sov stille ind klokken 23.18 tirsdag på Fredensborg Slot.

Han blev 83 år.

Her er en foreløbig oversigt over officielle arrangementer i forbindelse med prins Henriks død. Der kan forekomme ændringer i programmet.

* Onsdag 14. februar: Hoffet kalder onsdag en familiens dag. Der er blevet erklæret hofsorg, og det er muligt at skrive sig på en kondolenceliste fra onsdag og frem til tirsdag 20. februar.

* Torsdag 15. februar: Klokken 8 om morgenen vil Batteriet Sixtus salutere prins Henrik. Klokken 10 overføres båren fra Fredensborg Slot til Amalienborg.

* Fredag 16. februar: Klokken 18 overføres båren til Christiansborg Slotskirke

* Lørdag 17. februar: Prins Henrik ligger på castrum doloris i Christiansborg Slotskirke. Den lukkede kiste vil først blive besøgt af kongefamilien i tidsrummet klokken 10 til 12. Klokken 15 til 19 er der offentlig adgang. Fotografering vil ikke være tilladt.

* Søndag 18. februar: Offentlig adgang til Christiansborg Slotskirke fra klokken 12 til 19.

* Mandag 19. februar: Offentlig adgang til Christiansborg Slotskirke fra klokken 15 til 19.

* Tirsdag 20. februar: Bisættelse klokken 11 i Christiansborg Slotskirke.

Kilde: Kongehuset.

/ritzau/