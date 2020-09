Den 68. udgave af filmfestivalen i San Sebastian afholdes i år med færre film og røde løbere uden fans.

Som alle andre store arrangementer i år er også filmfestivalen San Sebastian ramt af coronapandemien.

Festivalen afholdes blandt andet med 159 færre visninger og 65 færre film end sidste år. Desuden er der krav om mundbind og røde løbere uden adgang for fans.

Filmbranchens øjne er dog stadig rettet mod festivalen, som er en af Europas største og vigtigste.

Læs mere om festivalens historie her:

* San Sebastian International Film Festival, som festivalen rettelig hedder, blev grundlagt i 1953 af en gruppe forretningsfolk.

* De fik hurtigt velsignelse fra general Francisco Franco, den daværende autoritære leder i Spanien. Han så festivalen som en mulighed for at vise Spanien frem som et åbent og venligt land.

* San Sebastian er én ud af blot 15 A-festivaler på filmfestivalernes internationale "rangliste". Af andre festivaler kan blandt andet nævnes Venedig, Cannes og Berlin.

* Klassificeringen foretages af filmproducenternes internationale organisation, Fiape.

* Nogle af filmhistoriens største klassikere lyste for første gang op i biografmørket på den spanske festival. Blandt andet fik Alfred Hitchcocks "Vertigo" international premiere på festivalen med deltagelse af instruktøren selv.

* Den tyske filmfestival Berlinalen uddeler sølv- og guldbjørne, mens Cannes uddeler Guldpalmen for bedste film. San Sebastian uddeler hovedprisen Den Gyldne Muslingeskal til bedste film. Bedste mandlige og kvindelige skuespillere modtager muslingeskaller i sølv.

* Desuden uddeles æresprisen Donostia til filmfolk, der for altid vil være en del af filmhistorien. Den er blevet givet til skuespillere som Julie Roberts, Meryl Streep, Robert de Niro og senest i år dansk-amerikanske Viggo Mortensen.

Kilder: The Local, San Sebastian Film Festival.

/ritzau/