Danmark har både toppet og floppet i Eurovision de seneste ti år.

Lissabon. Her kan du se, hvordan det er gået Danmark de seneste ti år. Lørdag aften skal Jonas Flodager Rasmussen forsøge at bringe Danmark til tops i dette års konkurrence.

2017 - 20.-plads - Anja Nissen med "Where I Am".

2016 - Røg ud i semifinalen - Lighthouse X med "Soldiers of Love".

2015 - Røg ud i semifinalen - Anti Social Media med "The Way You Are".

2014 - 9.-plads - Basim med "Cliche Love Song".

2013 - 1.-plads - Emmelie de Forest med "Only Teardrops".

2012 - 23.-plads - Soluna Samay med "Should've Known Better".

2011 - 5.-plads - A Friend in London med "New Tomorrow".

2010 - 4.-plads - Chanée & N'Evergreen med "In A Moment Like This".

2009 - 13.-plads - Brinck med "Believe Again".

2008 - 15.-plads - Simon Mathew med "All Night Long".

Kilder: DR og Ritzau

/ritzau/