Kunsten på årets festival skal involvere og påvirke festivalgæsterne til at tage stilling til ulighed.

Roskilde. Selv om de fleste nok forbinder Roskilde Festival med musik, så har festivalen også andet at byde på.

Der er nemlig også et kunstprogram på festivalen, og i år er KlubRå, der er et af flere kunstområder, blevet fordoblet i størrelse.

Området, der åbnede sidste år, var en succes med 38.000 besøgende gæster. Det fylder nu 2400 kvadratmeter.

Her kan du læse om Roskilde Festivals kunstsatsning:

* Roskilde Festival ønsker med kunsten på festivalen, at "involvere, overraske og påvirke festivaldeltagerne til at tage stilling både på festivalen og i samfundet generelt".

* Kunstprogrammet på festivalen sætter fokus på lighed og ulighed. Det tæller blandt andet billedkunst, lydkunst, performance og såkaldte talks, der er oplæg.

* Mere end 100 forskellige kunstnere, musikere og aktivister har bidraget til årets program.

* Programmet tæller blandt andre Chelsea Manning, som er whistleblower og tidligere amerikansk soldat. Hun skal holde et oplæg om og debattere rettigheder.

* Manning blev i idømt 35 års fængsel for at have lækket fortrolig information om USA's krigsførelse i Afghanistan og Irak, men blev benådet af den tidligere amerikanske præsident Barack Obama efter syv års fængsel.

* Festivalgæsterne vil ligeledes kunne opleve fire kopier af prototypen af den mur, den amerikanske præsident, Donald Trump, vil bygge på grænsen mod Mexico.

* Murene, der går under navnet "Equality Walls" er ti meter høje og seks meter brede. De spærrer vejen, når publikum nærmer sig Orange Scene.

* Kunsten på Roskilde Festival er spredt over flere forskellige områder. Det kan blandt andet opleves i Art Zone, som ligger tæt ved hovedscenen Orange Scene, og KlubRå.

* KlubRå åbnede sidste år og er et samarbejde med Tuborg. Navnet er en hilsen til øllen Tuborg Rå, der blev udviklet til Roskilde Festival, og som nu sælges på festivalen for fjerde år i træk.

Kilder: Roskilde Festival, Ritzau.

/ritzau/