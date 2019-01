Det er lidt af et nåleøje, som danske film skal igennem, før de kan opnå en Oscar-nominering.

Den danske film "Den Skyldige" missede en nominering il kategorien bedste ikke-engelsksprogede film ved showet Academy Awards, hvor Oscar-statuetterne uddeles 24. februar.

Her er et overblik over det udskillelsesforløb, som danske film skal igennem for at blive Oscar-nomineret:

* Først frigiver den danske Oscar-komité en liste over tre film, hvoraf den ene bliver Danmarks bud på en nomineret.

* De film, som landene har indstillet, vurderes fra 1. oktober af Oscar-akademiets komité for ikke-engelsksprogede film. Komitéen vælger seks af filmene til shortlisten. Sidste år lå det samlede antal indstillede film på 85.

* En eksekutivkomité tilføjer dernæst yderligere tre film for at sikre, at der ikke er iøjnefaldende udeladelser.

* Kort før jul offentliggøres listen på ni film, og dernæst stemmer to komitéer om, hvilke fem film der endeligt skal nomineres.

* I den afsluttende fase sendes filmene ud til oscarakademiets aktive medlemmer, der må afgive deres stemme, når de har set alle fem nominerede film.

* Det 91. Academy Awards Show finder sted søndag 24. februar 2019.

Kilde: Det Danske Filminstitut og oscaruddelingens regelsæt.

/ritzau/