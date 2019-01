2. marts bliver årets Bodilpris uddelt af Danske Filmkritikere. Her kan du se de nominerede.

Bodilprisen, der er den ældste filmpris i Danmark, bliver uddelt lørdag 2. marts. Prisen hylder filmårets dygtigste inden for dansk og international film.

I år er der også en ny pris, som filmkritikerne stiftede med streamingtjenesten Blockbuster. Den hedder Blockbuster Talentprisen og skal hylde nye talenter.

Her kan du se dem, der er nomineret:

Bedste danske film:

* Den skyldige (Gustav Möller)

* Den tid på året (Paprika Steen)

* Ditte & Louise (Niclas Bendixen)

* Holiday (Isabella Eklöf)

* Ternet Ninja (Anders Matthesen & Thorbjørn Christoffersen)

Bedste kvindelige hovedrolle:

* Ditte Hansen (Ditte & Louise)

* Louise Mieritz (Ditte & Louise)

* Paprika Steen (Den tid på året)

* Victoria Carmen Sonne (Holiday)

Bedste mandlige hovedrolle:

* Anders Matthesen (Ternet Ninja)

* Ardalan Esmaili (Charmøren)

* Jakob Cedergren (Den skyldige)

* Matt Dillon (The House That Jack Built)

* Rasmus Bjerg (Så længe jeg lever)

Bedste kvindelige birolle:

* Karen-Lise Mynster (Den tid på året)

* Katrine Greis-Rosenthal (Lykke-Per)

* Lotte Andersen (Ditte & Louise)

* Sofie Gråbøl (Den tid på året)

* Soho Rezanejad (Charmøren)

Bedste mandlige birolle:

* Anders W. Berthelsen (Ditte & Louise)

* Adam Brix (Ditte & Louise)

* Jacob Lohmann (Den tid på året)

* Lai Yde Holgaard (Holiday)

* Lars Brygmann (Den tid på året)

Bedste ikke-amerikanske film:

* Burning (Lee Chang-dong)

* Call Me By Your Name (Luca Guadagnino)

* Grænse (Ali Abbasi)

* Roma (Alfonso Cuarón)

* Shoplifters (Hirokazu Koreeda)

Bedste amerikanske film:

* A Star Is Born (Bradley Cooper)

* Florida Project (Sean S. Baker)

* Lady Bird (Greta Gerwig)

* The Shape of Water (Guillermo del Toro)

* Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Martin McDonagh)

Bedste dokumentarfilm:

* Bobbi Jene (Elvira Lind)

* Fanget i de fries land (Camilla Magid)

* Hjertelandet (Janus Metz & Sine Plambech)

* Olegs krig en barndom i krigens skygge (Simon Lereng Wilmont)

* Skjold & Isabel (Emil Næsby Hansen)

Blockbuster Talentprisen:

* Elvira Lind, dokumentarinstruktør (Bobbi Jene)

* Gustav Möller, instruktør (Den skyldige)

* Isabella Eklöf, instruktør (Holiday)

* Josephine Farsø, scenograf (Christian IV den sidste rejse & Holiday)

* Sofie Marie Kristensen, klipper (Brakland)

Kilde: Danske Filmkritikere.

/ritzau/