Taylor Swift, Billie Eilish, H.E.R. og Megan Thee Stallion løb med statuetterne i de store kategorier.

Det blev kvindernes aften ved Grammy-uddelingen i Los Angeles natten til mandag dansk tid.

Beyoncé slog med sin 28. statuette, som hun fik for Årets Bedste R&B-performance for singlen "Black Parade", rekord som den kvinde, der har vundet flest Grammy-priser nogensinde.

Også Beyoncés niårige datter løb med en pris under showet.

Her følger et overblik over, hvem der vandt nogle af de største priser ved prisuddelingen:

* Årets Bedste Album: "Folklore" af Taylor Swift.

* Årets Bedste Indspilning: "Everything I Wanted" af Billie Eilish.

* Årets Bedste Sang: "I Can't Breathe" af H.E.R.

* Årets Bedste Nye Artist: Megan Thee Stallion.

* Årets Bedste Pop-performance: "Watermelon Sugar" af Harry Styles.

* Årets Bedste Popduo/Gruppe-performance: "Rain On Me" af Lady Gaga og Ariana Grande.

* Årets Bedste Popalbum: "Future Nostalgia" af Dua Lipa.

* Årets Bedste Rapalbum: "King's Disease" af Nas.

* Årets Bedste R&B-performance: "Black Parade" af Beyoncé.

* Årets Bedste R&B-album: "Bigger Love" af John Legend.

* Årets Bedste Countryalbum: "Wildcard" af Miranda Lambert.

* Årets Bedste Rockalbum: "The New Abnormal" af The Strokes.

Kilde: www.grammy.com

/ritzau/