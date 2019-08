Smukfest, DR og Bandakademiet står bag talentudviklingsprogrammet Karrierekanonen, som udvikler unge talenter.

Vinderne af årets Karrierekanonen er fundet på Smukfest.

Det blev de tre grupper Patina, Høker og Angående Mig.

Tidligere har Karrierekanonen fostret kunstnere som The Minds of 99, Magtens Korridorer, Johnny Deluxe, Katina, Marie Key og Rasmus Nøhr.

Formålet med talentudviklingsprogrammet er at give nye danske musikere en hjælpende hånd og et professionelt skub ud over scenekanten.

Bliv klogere på Karrierekanonen her:

* Karrierekanonen blev grundlagt af DR i 2002. Der var et ønske om at opsnuse fremtidens musikalske stjerner.

* Siden 2009 har det været et samarbejde mellem Bandakademiet, som tilbyder karriere- og talentudvikling til de udvalgte musikere, Smukfest, der lægger scener og publikum til, og DR's radiokanaler P3 og P6 Beat, som sender musikken i æteren.

* Karrierekanonen opstod i 2002 ud fra et ønske om at løfte den dansksprogede rock.

* Oprindeligt skulle musikken være på dansk, men det behøver den ikke længere.

* Juryen består af Poul Martin Bonde og Mikkel Xavier fra Smukfest, Marianne Fruergaard og Johannes Dybkjær Andersson fra Bandakademiet og Casper Bach Hegstrup og Pelle Peter Jensen fra DR, henholdsvis P6 Beat og P3.

* Karrierekanonens jury udvælger hvert forår 12 navne, som de mener har talent. De udvalgte går derefter igennem et udviklingsforløb med fokus på blandt andet sangskrivning og liveoptræden.

* Alle 12 spiller på Spot Festival i Aarhus. Derefter bliver otte udvalgte til at fortsætte forløbet, indtil de spiller til finalen på Smukfest i Skanderborg.

* Tre vindere løber endeligt med sejren og får et skræddersyet talentforløb hos Bandakademiet med hjem. De får også deres egen koncert på Smukfest året efter samt radiorotation på P3 eller P6 Beat.

* Sidste år vandt popsangeren Tobias Albert, rapduoen Ravi Kumar og electropop-duoen Fravær.

Kilder: DR, Smukfest, Bandakademiet.

/ritzau/