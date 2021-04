Der er planlagt 16 gange Grøn Koncert i juli og august. Der er planlagt 10.000 gæster per koncert.

Tuborg og Muskelsvindfonden planlægger at afholde 16 koncerter til sommer.

Det er dobbelt så mange som normalt. Der vil blive solgt 10.000 billetter til hver koncert mod de normale 35.000.

Her er en oversigt over, hvornår koncerterne er planlagt til at blive spillet:

Uge 27: Aarhus (8/7), Aalborg (9/7), Aalborg (10/7), Randers (11/7).

Uge 28: København (15/7), Næstved (16/7), Næstved (17/7), Odense (18/7).

Uge 29: Esbjerg 22/7), Kolding (23/7), Aarhus (24/7), Aarhus (25/7).

Uge 30: Odense (29/7), Odense (30/7), København (31/7), København (1/8).

Kilde: Tuborg og Muskelsvindfonden, der arrangerer koncerterne.

/ritzau/