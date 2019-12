Den britisk-amerikanske film "The Favourite" løb med flere af de største priser ved European Film Awards.

Lørdag blev det europæiske svar på den berømte Oscar-uddeling - European Film Awards - afholdt i Berlin.

Danske Trine Dyrholm var nomineret til en pris for bedste europæiske skuespillerinde for sin rolle i filmen "Dronningen". Hun måtte som flere andre dog strække våben mod den britisk-amerikanske film "The Favourite".

Her kan du se, hvem der vandt nogle af de største priser:

* Årets europæiske film: "The Favourite" fra Storbritannien/USA.

* Årets instruktør: Yorgos Lanthimos for filmen "The Favourite".

* Årets europæiske skuespillerinde: Olivia Colman for sin rolle i "The Favourite".

* Årets europæiske skuespiller: Antonio Banderas for sin rolle i "Smerte og Ære" fra Spanien.

* Årets europæiske dokumentar: "For Sama" fra Storbritannien.

* Årets europæiske komedie: "The Favourite".

* Årets europæiske animerede film: "Buñuel in the Labyrinth of the Turtles" fra Spanien.

* Årets europæiske kortfilm: "The Christmas Gift" fra Rumænien.

* Årets europæiske opdagelse: "Les Misérables" fra Frankrig.

* Årets europæiske manuskript: Céline Sciamma for "Portræt af en ung kvinde i flammer" fra Frankrig.

* Årets hæderspris: Werner Herzog fra Tyskland.

* Prisen for europæiske bedrifter på verdensplan: Juliette Binoche.

* Årets europæiske bedrift inden for fiktionsserier: "Babylon Berlin" fra Tyskland.

Kilder: European Film Awards, IMDB.

/ritzau/