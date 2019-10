Lukas Graham blev den store vinder ved prisfesten, hvor der også blev uddelt to priser til rapperen Kesi.

Sidste år blev Danish Music Award sløjfet, men torsdag aften i K.B. Hallen blev der igen uddelt priser til de artister, der har gjort det bedst, siden showet sidst blev afholdt.

Vindere af Danish Music Awards 2019:

Årets Danske Album: The Minds of 99 "Solkongen".

Årets Danske Gruppe: Benal.

Årets Danske Solist: Kesi.

Årets Danske Radiohit: Lukas Graham "Love Someone".

Årets Danske Streaminghit: Lukas Graham "Love Someone" .

Årets Nye Danske Navn: Clara.

Årets Danske Sangskriver: Mø "Forever Neverland".

Årets Danske Producer: Nicki Pooyandeh (for blandt andet Gillis "Vai Amor", MellemFingaMuziks "AMG", Sivas, Node og Gillis "Oui").

Årets Danske Livenavn: Nik & Jay.

Årets Nye Danske Livenavn: Jada.

Årets Danske Rocknavn: The Minds of 99.

Årets Danske Urbannavn: Kesi.

Årets Danske Popnavn: Lukas Graham.

Årets Forbillede: Jesper Ry musikskolechef på Haderslev Musikskole (som med ildhu og stort engagement har sørget for, at der er undervisning i musik på alle folkeskoler i Haderslev Kommune).

Årets Frivillige: Resource Warriors (NorthSide).

Danish Music Awards Ærespris: Lis Sørensen.

Årets Internationale Album: Billie Eilish - "When We Fall Asleep, Where Do We Go?".

Årets Internationale Hit: Lady Gaga & Bradley Cooper - "Shallow".

Kilder: IFPI

/ritzau/