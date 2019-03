Lørdag aften uddelte Danske Filmkritikere de eftertragtede bodilstatuetter.

Her er vinderne af Bodilprisen 2019:

* Bedste danske film: "Holiday", instrueret af spillefilmdebuterende Isabella Eklöf.

* Bedste kvindelige hovedrolle: Victoria Carmen Sonne for "Holiday".

* Bedste mandlige hovedrolle: Jakob Cedergren for "Den Skyldige".

* Bedste kvindelige birolle: Katrine Greis-Rosenthal for "Lykke-Per".

* Bedste mandlige birolle: Lai Yde Holgaard for "Holiday".

* Bedste ikke-amerikanske film: "Roma", instrueret af Alfonso Cuarón.

* Bedste amerikanske film: "The Florida Project", instrueret af Sean S. Baker.

* Bedste fotograf: Nadim Carlsen for "Holiday".

* Bedste dokumentarfilm: "Olegs krig", instrueret af Simon Lereng Wilmont.

* Bedste manuskript: Jakob Weis for "Den tid på året".

* Sær-Bodil: Oversætter Henrik Thøgersen.

* Æres-Bodil: Leder af Filmskolens dokumentarinstruktøruddannelse Arne Bro.

* Henning Bahs-prisen: Simone Grau Roney for "The House That Jack Built".

* Blockbuster Talentprisen: Instruktør Gustav Möller for "Den skyldige".

Kilder: Danske Filmkritikere.

/ritzau/