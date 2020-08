Dwayne "The Rock" Johnson topper magasinet Forbes' liste over de bedst betalte mandlige skuespillere i verden.

Den amerikanske skuespiller Dwayne "The Rock" Johnson topper for andet år i træk listen over bedst betalte skuespillere i verden.

Det fremgår af den liste, magasinet Forbes hvert år laver over de bedst betalte skuespillere. Indtjeningen er opgjort fra juni 2019 til juni 2020.

Her er top ti over de bedst betalte mandlige skuespillere i verden:

1. Dwayne Johnson, 554,9 millioner kroner.

2. Ryan Reynolds, 453,8 millioner kroner.

3. Mark Wahlberg, 367,9 millioner kroner.

4. Ben Affleck, 348,8 millioner kroner.

5. Vin Diesel, 342,5 millioner kroner.

6. Akshay Kumar, 307,6 millioner kroner.

7. Lin-Manuel Miranda, 288,57 millioner kroner.

8. Will Smith, 282,2 millioner kroner.

9. Adam Sandler, 260 millioner kroner.

10. Jackie Chan, 253,7 millioner kroner.

Kilde: Forbes.

/ritzau/