Der var mange kendte ansigter blandt modtagerne af priserne ved Billed-Bladets TV-Guld 2019.

På Hotel d'Angleterre blev Billed-Bladets TV-Guld 2019 fredag aften uddelt. Her blev det bedste fra dansk tv i det forgangne år hædret.

Her er et overblik over prismodtagerne.

* Årets kvindelige underholdningsvært: Sofie Linde.

* Årets mandlige underholdningsvært: Peter Ingemann.

* Årets kvindelige nyhedsvært: Cecilie Beck.

* Årets mandlige nyhedsvært: Kåre Quist.

* Årets kvindelige sportsvært: Stine Bjerre Mortensen.

* Årets mandlige sportsvært: Morten Ankerdal.

* Årets tv-program: "Badehotellet".

* Årets nyt tv-program: "De sjældne danskere".

* Årets tv-dokumentar: Olegs krig.

* Billed-Bladet dedikerede også en ærespris til den afdøde journalist Ole Stephensen for hans journalistiske virke.

Kilde: Billed-Bladet.

/ritzau/