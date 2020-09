En lang række talentfulde skikkelser inden for scenekunsten kunne mandag aften lade sig hylde til prisfest.

Mandag blev årets Reumert, prisuddelingen for scenekunst, afholdt. Og som traditionen byder, blev en lang række skuespillere, instruktører og dansere hyldet.

Her er vinderne af de 18 kategorier:

* Årets hæderspris: Tommy Kenter.

* Årets kvindelige hovedrolle: Johanne Louise Schmidt for "Cyrano de Bergerac og Penthesilea".

* Årets mandlige hovedrolle: Olaf Johannessen og Jens Albinus for "Det store stilehæfte".

* Årets kvindelige ensemblerolle: Sicilia Gadborg Høegh for "Penthesilea".

* Årets mandlige ensemblerolle: Ole Sørensen for "Mod til at dræbe".

* Årets danser: Astrid Elbo for Bonnie & Clyde".

* Årets sanger: Sine Bundgaard for "Idomeneo".

* Årets instruktør: Sargun Oshana for "denungewertherslidelser"

* Årets scenedesign: Christian Albrechtsen og Mathias Hersland for "Lazarus".

* Årets dramatiker: Simone Isabel Nørgaard for "Jordens Indre".

* Årets Forestilling: "Ordet".

* Årets børn-/ungdomsforestilling: "Skam 3".

* Årets musikteater og musical: "Brøgger".

* Årets opera: "Idomeneo".

* Årets danseforestilling: "Kammerballetten 2019".

* Årets performance: "Det Åbne Hjerte".

* Årets særpris: "Dark Noon".

* Årets talenter: Sonja Ferdinand ("Klædt af"), Lue Støvelbæk ("Stormene"), Emma Silja Sångren ("Apokalypse"), Mette Klakstein Wiberg ("Manifest for skrøbelige autoriteter"), Anna Balslev ("An Education"), Andrea Heick Gadeberg ("Sanne - The Musical"), Margaux de Valensart ("Carmen og Idomeneo"), Niels Erling (kunstnerisk leder af AKT1).

Kilde: Have Kommunikation.

/ritzau/