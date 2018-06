Årets største præstationer på de skrå brædder er lørdag aften blevet hyldet i Skuespilhuset i København.

København. Hvert år hædres ekstraordinære præstationer inden for dansk scenekunst med prisen Årets Reumert.

En jury bestående af 15 personer uddeler prisen i 16 forskellige kategorier samt otte talentpriser. Derudover uddeles en særlig hæderspris.

Her kan du se et udpluk af prismodtagerne.

* Årets hæderspris: Skuespiller Olaf Johannessen.

* Årets kvindelige hovedrolle: Ina-Miriam Rosenbaum, "JOB - et enkelt menneske", Off Off /produktion.

* Årets mandlige hovedrolle: Elliott Crosset Hove, "Hamlet", Vendsyssel Teater.

* Årets danser: Jón Axel Fransson, "Farlige forbindelser" og "Spar dame", Det Kongelige Teater.

* Årets sanger: Magnus Vigilius, "Valkyrien", Den Ny Opera.

* Årets instruktør: Tue Biering, "Rocky", Husets Teater, "Silent Zone", CPH Opera Festival, "Aftenlandet", Aalborg Teater, "Misundelse", Republique, "Landet uden drømme", Eventministeriet, Det Kongelige Teater.

* Årets dramatiker: Julie Maj Jacobsen, "Aftenlandet", Aalborg Teater.

* Årets børne-/ungdomsforestilling: "Fucking Åmål", Hils din mor og Teater Vestvolden.

* Årets musical/musikteater: "Lyden af de skuldre vi står på", Aarhus Teater.

* Årets opera: "Brødre", Den Jyske Opera.

* Årets danseforestilling: "Spar dame", Det Kongelige Teater.

* Årets skuespil: "Festen", Republique.

* Årets særpris: "Rocky", Husets Teater.

Kilde: Bikubenfonden.

/ritzau/