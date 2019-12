De ti nominerede i kategorien Bedste Internationale Film tæller blandt andet en udgave af "Les Misérables".

Det bliver ikke til en Oscar for den danske film "Dronningen", da den ikke er på den såkaldte shortlist over de film, som til februar kan modtage en Oscar for Bedste Internationale Film.

Her er de ti film, som stadig er med i oscarkapløbet. De skal koges ned til fem i januar:

* Tjekkiet, "The Painted Bird".

* Estland, "Truth and Justice".

* Frankrig, "Les Misérables".

* Ungarn, "Those Who Remained".

* Nordmakedonien, "Honeyland".

* Polen, "Corpus Christi".

* Rusland, "Beanpole".

* Senegal, "Atlantics".

* Sydkorea, "Parasite".

* Spanien "Pain and Glory".

Kilde: Oscars.org.

/ritzau/