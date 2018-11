Lars Mikkelsen tog prisen for bedste mandlige skuespiller, mens tyske Anna Schudt vandt i kvindekategorien.

Natten til tirsdag dansk tid blev den 46. udgave af International Emmy Awards uddelt i New York i USA.

Her løb den danske skuespiller Lars Mikkelsen med prisen for bedste mandlige skuespiller for sin rolle i DR-serien "Herrens Veje".

Se her et udpluk af de øvrige vindere:

* Bedste kvindelige skuespiller:

Anna Schudt, Tyskland, "Ein Schnupfen hätte auch gereicht".

* Bedste komedie:

"Nevsu", Israel.

* Bedste dokumentar:

"Goodbye Aleppo", Storbritannien.

* Bedste dramaserie:

"La Casa de Papel", Spanien.

* Bedste tv-film/miniserie:

"Man in an Orange Shirt", Storbritannien.

Kilde: International Emmy Awards.

/ritzau/