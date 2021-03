Lørdag aften vandt Fyr & Flamme Dansk Melodi Grand Prix og skal repræsentere Danmark ved Eurovision.

Lørdag blev Dansk Melodi Grand Prix afviklet i DR Byen i København. Vinderen blev

Her er de seneste ti års vindere ved melodigrandprix:

2021: Fyr & Flamme: "Øve os på hinanden".

2020: Ben & Tan: "Yes" (Eurovision aflyst på grund af coronasituationen).

2019: Leonora: "Love is forever" (nummer 12 ved Eurovision).

2018: Rasmussen: "Higher Ground" (nummer 9 ved Eurovision).

2017: Anja Nissen: "Where I am" (nummer 20 ved Eurovision).

2016: Lighthouse X: "Soldiers of Love" (røg ud af semifinalen ved Eurovision).

2015: Anti Social Media: "The Way You Are" (røg ud af semifinalen ved Eurovision).

2014: Basim: "Cliche Love Song" (nummer 9 ved Eurovision).

2013: Emmelie de Forest: "Only Teardrops" (vandt Eurovision).

2012: Soluna Samay: "Should've Known Better" (nummer 23 ved Eurovision).

Kilde: DR.

/ritzau/