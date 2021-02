Med Nordisk Råds Litteraturpris 2021 følger 300.000 kroner. 14 er nomineret, heriblandt to danskere.

Asta Olivia Nordenhof og Ursula Andkjær Olsen er de danske nominerede til Nordisk Råds Litteraturpris 2021. Prisen er på 300.000 kroner.

33-årige Asta Olivia Nordenhof er nomineret for sin debutroman, "Penge på lommen, mens 50-årige Ursula Andkjær Olsen er nomineret for sin digtsamling "Mit Smykkeskrin".

Her kan du se alle de 14 nominerede til prisen, der siden 1962 er blevet uddelt til et skønlitterært værk, som er skrevet på et af de nordiske sprog:

Danmark:

* "Penge på lommen" af Asta Olivia Nordenhof.

* "Mit Smykkeskrin" af Ursula Andkjær Olsen.

Finland:

* "Bolla" af Pajtim Statovci.

* "Autofiktiv dikt av Heidi von Wright" af Heidi von Wright.

Færøerne:

* "Eg skrivi á vátt pappír" af Lív Maria Róadóttir Jæger.

Grønland:

* "Naasuliardarpi" af Niviaq Korneliussen.

Island:

* "Um tímann og vatnið" af Andri Snær Magnason.

* "Aðferðir til að lifa" af Guðrún Eva Mínervudóttir.

Norge:

* "Er mor død" af Vigdis Hjorth.

* "Det uferdige huset" af Lars Amund Vaage.

Sverige:

* "Strega" af Johanne Lykke Holm.

* "Renheten" af Andrzej Tichý.

Åland:

* "Broarna" af Sebastian Johans.

Det samiske sprogområde:

* "Gáhttára Iđit" af Inga Ravna Eira.

Kilde: Nordisk Råds Litteraturpris.

/ritzau/