"Nomadland" modtog prisen for Bedste Film, mens der også var masser af dansk hæder ved nattens oscaruddeling.

Der blev skrevet dansk filmhistorie natten til mandag dansk tid, da "Druk" som den bare fjerde danske film modtog prisen for Bedste Internationale Film ved den 93. udgave af oscaruddelingen.

"Nomadland" fik tildelt hovedprisen for Bedste Film.

Her kan du få et overblik over, hvordan priserne fordelte sig ved oscaruddelingen 2021:

Bedste Film: "Nomadland".

Bedste Kvindelige Hovedrolle: Frances McDormand for "Nomadland".

Bedste Mandlige Hovedrolle: Anthony Hopkins for "The Father".

Bedste Kvindelige Birolle: Yuh-Jung Youn for "Minari".

Bedste Mandlige Birolle: Daniel Kaluuya for "Judas and the Black Messiah".

Bedste Instruktør: Chloé Zhao for "Nomadland"

Bedste Internationale Film: "Druk".

Bedste Originale Manuskript: "Promising Young Woman".

Bedste Filmatisering: "The Father".

Bedste Dokumentarfilm: "My Octopus Teacher"

Bedste Korte Dokumentar: "Colette".

Bedste Kortfilm: "Two Distant Strangers".

Bedste Animationsfilm: "Soul".

Bedste Korte Animationsfilm: "If Anything Happens I Love You".

Bedste Fotografering: "Mank".

Bedste Klipning: "Sound of Metal"

Bedste Kostumer: "Ma Raineys Black Bottom".

Bedste Lyd: "Sound of Metal".

Bedste Makeup: "Ma Raineys Black Bottom".

Bedste Visuelle Effekter: "Tenet".

Bedste Produktionsdesign: "Mank".

Bedste Originale Sang: H.E.R for "Fight For You" fra "Judas and the Black Messiah".

Bedste Originale Temamusik: Trent Reznor, Atticus Ross og Jon Batiste for "Soul".

Kilde: The Oscars 2021.

/ritzau/