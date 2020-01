"1917" og "Once Upon a Time ... in Hollywood" blev to af aftenens store vindere ved årets Golden Globe.

Natten til mandag dansk tid blev prisuddelingen Golden Globe afholdt for 77. gang.

Her er en række af de vigtigste priser, der blev uddelt.

Film:

* Bedste Film, drama: "1917".

* Bedste Film, musical eller komedie: "Once Upon a Time ... in Hollywood".

* Bedste Skuespiller, drama: Joaquin Phoenix, "Joker".

* Bedste Skuespillerinde, drama: Renée Zellweger, "Judy".

* Bedste Skuespiller, musical eller komedie: Taron Egerton, "Rocketman".

* Bedste Skuespillerinde, musical eller komedie: Awkwafina, "The Farewell".

* Bedste Mandlige Birolle: Brad Pitt, "Once Upon a Time ... in Hollywood".

* Bedste Kvindelige Birolle: Laura Dern, "Marriage Story".

* Bedste Instruktør: Sam Mendes, "1917".

* Bedste Filmmanuskript: Quentin Tarantino, "Once Upon a Time ... in Hollywood".

* Bedste Udenlandske Film: "Parasite".

* Bedste Animerede Film: "Missing Link".

Tv-serier:

* Bedste Serie, drama: "Succession".

* Bedste Skuespiller, drama: Brian Cox, "Succession".

* Bedste Skuespillerinde, drama: Olivia Colman, "The Crown".

* Bedste Serie, musical eller komedie: "Fleabag".

* Bedste Skuespiller, musical eller komedie: Ramy Youssef, "Ramy".

* Bedste Skuespillerinde, musical eller komedie: Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag".

* Bedste Serie, miniserie eller tv-film: "Chernobyl".

* Bedste Skuespiller, miniserie eller tv-film: Russell Crowe, "The Loudest Voice".

* Bedste Skuespillerinde, miniserie eller tv-film: Michelle Williams, "Fosse/Verdon".

* Bedste Mandlige Birolle, miniserie eller tv-film: Stellan Skarsgard, "Chernobyl".

* Bedste Kvindelige Birolle, miniserie eller tv-film: Patricia Arquette, "The Act".

Kilder: AFP, goldenglobe.com.

/ritzau/