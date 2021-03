Afdød skuespiller og serie om dronning Elizabeth II blev to af de store vindere ved årets Golden Globes.

Natten til mandag dansk tid blev prisuddelingen Golden Globes afholdt for 78. gang.

Her er en række af de vigtigste priser, der blev uddelt:

Film:

* Bedste Film, drama: "Nomadland".

* Bedste Film, musical eller komedie: "Borat Subsequent Moviefilm".

* Bedste Mandlige Skuespiller, drama: Chadwick Boseman, "Ma Rainey's Black Bottom".

* Bedste Kvindelige Skuespiller, drama: Andra Day, "The United States vs. Billie Holiday".

* Bedste Mandlige Skuespiller, musical eller komedie: Sacha Baron Cohen, "Borat Subsequent Moviefilm".

* Bedste Kvindelige Skuespiller, musical eller komedie: Rosamund Pike, "I Care a Lot".

* Bedste Mandlige Birolle: Daniel Kaluuya, "Judas and the Black Messiah".

* Bedste Kvindelige Birolle: Jodie Foster, "The Mauritanian".

* Bedste Instruktør: Chloé Zhao, "Nomadland".

* Bedste Filmmanuskript: Aaron Sorkin, "The Trial of the Chicago 7".

* Bedste Ikke-engelsksprogede Film: "Minari".

* Bedste Animerede Film: "Soul".

Tv-serier:

* Bedste Serie, drama: "The Crown".

* Bedste Mandlige Skuespiller, drama: Josh O'Connor, "The Crown".

* Bedste Kvindelige Skuespiller, drama: Emma Corrin, "The Crown".

* Bedste Serie, musical eller komedie: "Schitt's Creek".

* Bedste Mandlige Skuespiller, musical eller komedie: Jason Sudeikis, "Ted Lasso".

* Bedste Kvindelige Skuespiller, musical eller komedie: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek".

* Bedste Serie, miniserie eller tv-film: "The Queen's Gambit".

* Bedste Mandlige Skuespiller, miniserie eller tv-film: Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True".

* Bedste Kvindelige Skuespiller, miniserie eller tv-film: Anya Taylor-Joy, "The Queen's Gambit".

* Bedste Mandlige Birolle, miniserie eller tv-film: John Boyega, "Small Axe".

* Bedste Kvindelige Birolle, miniserie eller tv-film: Gillian Anderson, "The Crown".

Kilder: AFP, goldenglobe.com.

/ritzau/