Der findes flere platforme, hvorpå man i Danmark kommer til at kunne se Disney+. Læs mere om dem her.

Fra tirsdag 15. september lanceres streamingtjenesten Disney+ i Danmark.

Der vil være flere muligheder for at se film og serier på den nye tjeneste. Læs mere om nogle af dem her:

* Android: Man vil kunne se tjenesten på Android smartphones og tablets, der er installeret med Android 5.0 eller senere udgaver af Android. Også Android tv vil kunne understøtte tjenesten.

* Apple: iPhones, der er installeret med iOS 11.0 eller senere udgaver af iOS, vil kunne vise tjenesten. Tjenesten vil også kunne ses på iPad, der er installeret med iOS/iPadOS 11.0 eller senere udgaver af iOS/iPadOS. Ligeledes vil nyere generationer af Apple TV og Airplay til Apple TV kunne vise tjenesten.

* Browser: Tjenesten kan ses via browser på PC eller Mac. Browsere på mobile enheder og Linux er ikke understøttet. Ej heller indbyggede browsere i tv.

* Chromecast: Tjenesten understøtter cast fra apps på Android og Apple IOS samt via Chromebrowser på computer. Der kan blandt andet castes til alle udgaver af Google Chromecast.

Tv: Nyere modeller fra LG, Philips, Samsung og Sony vil understøtte tjenesten.

* Spillekonsoller: Både Sonys Playstation 4-konsol og Microsofts Xbox One-konsol vil understøtte tjenesten.

Kilde: Recordere.dk.

/ritzau/