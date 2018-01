Golden Globe bliver betragtet som en af de mest prestigefulde prisuddelinger og en strømpil for Oscar-showet.

Beverly Hills. Den står på rød løber, glamour og film- og tv-stjerner på rad og række, når Golden Globes-statuetterne uddeles.

Prisuddelingen i USA anses af mange for at være Oscarens lillebror. Bliv klogere på den her:

* Det var natten til mandag dansk tid 75. gang, at Golden Globe-statuetterne blev uddelt. Den første prisuddeling fandt sted i 1944.

* Det er film og tv-serier fra det forgangne år, der bliver hædret.

* Vinderne modtager statuetter i form af gyldne globusser.

* Det er de omkring 90 udenlandske journalister i Hollywood Foreign Press Association, HFPA, der står bag prisuddelingen.

* Den årlige Oscar-uddeling er det største og mest prestigefyldte show, mens Golden Globe ses som det næststørste.

* Priserne tæller blandt andet bedste film, bedste tv-serie og en række priser for skuespilpræstationer.

* Værten for showet i år var komikeren og tv-værten Seth Meyers.

* Selv om Golden Globe og Oscar officielt ikke har noget med hinanden gøre, opfattes Golden Globe som en strømpil for Oscar-uddelingen, som i 2018 finder sted 4. marts.

Kilder: Goldenglobes.com og NBC.

/ritzau/