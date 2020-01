Sangerinden Jada, som her ankommer til Kronprinsparrets prisuddeling, vandt to priser ved årets uddeling af Steppeulven. Her hylder danske musikkritikere det forgangne års bedste præstationer. Jada vandt prisen som Årets vokalist og Årets livenavn. Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix