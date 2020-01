Otte film konkurrerer om at vinde en Oscar i kategorien Bedste Film - herunder sydkoreanske "Parasite".

Mandag blev det afsløret, hvem der kan gøre sig håb om at få en Oscar, når verdens mest eftertragtede filmstatuetter skal uddeles 9. februar.

Her er et overblik over, hvem der er nomineret til nogle af de mest omtalte kategorier:

* Bedste Film:

"Ford v. Ferrari".

"The Irishman".

"Jojo Rabbit".

"Joker".

"Little Women".

"Marriage Story".

"1917".

"Once Upon a Time ... in Hollywood".

"Parasite".

* Bedste Instruktør:

Martin Scorsese for "The Irishman".

Todd Phillips for "Joker".

Sam Mendes for "1917".

Quentin Tarantino for "Once Upon a Time ... in Hollywood".

Bong Joon-ho for "Parasite".

* Bedste Kvindelige Hovedrolle:

Cynthia Erivo for "Harriet".

Scarlett Johansson for "Marriage Story".

Saoirse Ronan for "Little Women".

Charlize Theron for "Bombshell".

Renée Zellweger for "Judy".

* Bedste Mandlige Hovedrolle:

Antonio Banderas for "Pain and Glory".

Leonardo DiCaprio for "Once Upon a Time ... in Hollywood".

Adam Driver for "Marriage Story".

Joaquin Phoenix for "Joker".

Jonathan Pryce for "Two Popes".

* Bedste Kvindelige Birolle:

Kathy Bates for "Richard Jewell".

Laura Dern for "Marriage Story".

Scarlett Johansson for "Jojo Rabbit".

Florence Pugh for "Little Women".

Margot Robbie for "Bombshell".

* Bedste Mandlige Birolle:

Tom Hanks for "A Beautiful Day in The Neighborhood".

Anthony Hopkins for "The Two Popes".

Al Pacino for "The Irishman".

Joe Pesci for "The Irishman".

Brad Pitt for "Once Upon a Time ... in Hollywood".

* Bedste Internationale Film:

"Les Misérables"(Frankrig).

"Honeyland"(Nordmakedonien).

"Corpus Christi"(Polen).

"Parasite"(Sydkorea).

"Pain and Glory"(Spanien).

* Bedste Dokumentarfilm:

"American Factory".

"The Cave".

"The Edge of Democracy".

"For Sama".

"Honeyland".

* Bedste Originale Manuskript:

"Knives Out".

"Marriage Story".

"1917".

"Once Upon a Time ... in Hollywood".

"Parasite".

* Bedste Fotografering:

"1917".

"The Irishman".

"Once Upon a Time ... in Hollywood".

"The Lighthouse".

"Joker".

* Nomineret i flest kategorier:

"Joker": 11 nomineringer.

"1917": 10 nomineringer.

"Once Upon a Time ... in Hollywood": 10 nomineringer.

"The Irishman": 10 nomineringer.

"Jojo Rabbit": 6 nomineringer.

"Little Women": 6 nomineringer.

"Marriage Story": 6 nomineringer.

"Parasite": 6 nomineringer.

"Ford v. Ferrari": 4 nomineringer.

"Bombshell": 3 nomineringer.

"Star Wars: The Rise of Skywalker": 3 nomineringer.

"The Two Popes": 3 nomineringer.

Kilder: Akademiet bag Oscar-uddelingen.

/ritzau/