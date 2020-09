Prins Joachim skal fungere som Forsvarets forlængede arm i Frankrig, efter at han er blevet forsvarsattaché.

Prins Joachim er blevet udnævnt som forsvarsattaché for Danmark i Frankrig. Fredag melder han sig klar under fanerne, efter at han i juli fik en blodprop.

Her kan du blive klogere på, hvad en forsvarsattachés job består af:

* En forsvarsattaché er en del af det danske diplomatiske korps i udlandet.

* Det er en forsvarsattachés opgave at fungere som Forsvarsministeriets og Forsvarets forlængede arm i det pågældende land eller den organisation, som attachéen er udsendt til.

* Attachéen er kontaktperson mellem Danmark og det sted, som attachéen er udsendt til.

* En forsvarsattaché kan også have en sideakkreditering. Det betyder, at vedkommende også har et andet land, som han skal rapportere hjem om. Det indebærer, at attachéen skal holde Danmark orienteret om udviklingen i det pågældende land.

* Danmark har 16 forsvarsattachéer i 13 lande og 3 organisationer.

* De tre organisationer er Nato, OSCE og FN.

* De 13 lande er Afghanistan, De Forenede Arabiske Emirater, Frankrig, Kenya, Litauen, Kina, Nigeria, Polen, Rusland, Storbritannien, Tyskland, Ukraine og USA.

Kilde: Forsvarsministeriet.

/ritzau/