En hærskare af musikanmeldere har overværet koncerter under Roskilde Festival. Se de fem bedst anmeldte her.

Roskilde. Stikket er trukket på årets Roskilde Festival, som i fire dage har fyldt Dyrskuepladsen i Roskilde med flere store musikalske oplevelser.

14 bands optrådte i år på hovedscenen, Orange Scene, og anmelderne har generelt været positivt overraskede over de store navnes præstationer.

De fem bands, der har imponeret musikanmelderne mest, er:

1: Eminem. Den amerikanske rapper, som onsdag spillede sin første koncert på dansk jord, fik i gennemsnit fem stjerner baseret på syv anmeldelser.

2: Bruno Mars. Den amerikanske popstjerne leverede ifølge flere anmeldere en regulær hitparade og fik for den i gennemsnit 4,7 stjerner baseret på syv anmeldelser.

3: Saveus. Bandet, der onsdag åbnede Orange Scene, får en delt tredjeplads med et gennemsnit på 4,5 stjerner baseret på seks anmeldelser.

3: Nephew. Det danske band, som i år kan fejre 22-års jubilæum, får en delt tredjeplads med et gennemsnit på 4,5 stjerner baseret på seks anmeldelser.

3: The Minds of 99. Det var den største koncert, bandet nogensinde har spillet, og for præstationen får det en delt tredjeplads med et gennemsnit på 4,5 stjerner baseret på seks anmeldelser.

Kilder: Gaffa, Ekstra Bladet, Berlingske, B.T., Soundvenue, Jyllands-Posten, Politiken, Roskilde Festival.

/ritzau/