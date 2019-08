Robbie Williams har gennem snart 30 år haft succes både som medlem af Take That og som solokunstner.

I 1990'erne smeltede han pigehjerter som medlem af boybandet Take That.

Men britiske Robbie Williams har også haft stor succes, efter at han gik solo i 1995.

Onsdag den 7. august spiller han på Skanderborg Festival som det eneste sted i Danmark i 2019.

Kom lidt tættere på den charmerende sanger her:

* Robbie Williams er den bedst sælgende solokunstner i Storbritannien med seks albummer blandt de 100 mest solgte nogensinde.

* Han har haft syv britiske singler, der er gået nummer et, og hele 12 albummer, der har indtaget den eftertragtede førsteplads på den britiske hitliste.

* Som solokunster og sammen med Take That har han modtaget et rekordstort antal af Brit Awards - 18 i alt.

* Den britiske sanger er indehaver af en plads i Guinness Rekordbog. På bare én dag solgte hans turné "Close Encounters Tour" i 2006 mere end 16.000.000 billetter.

* Sidste gang, han gav koncert i Danmark, var for to år siden i Parken foran 47.000 tilskuere.

* I 2016 lagde han vejen forbi Danmark, da han optrådte i "Vild med dans", som sendes på TV2. Her forsøgte han sig på dansk og gav samtidig Thomas Buttenschøns ekskone, Cana Buttenschøn, en svingom.

* Privat er han gift med skuespillerinden Ayda Field. De har dannet par siden 2006 og blev gift i 2010. De er forældre til tre børn, Theodora, Coco og Charlie.

Kilder: Gaffa, TV2, Smukfest og DR.

/ritzau/