Debutalbummet og singlen "Bad Guy" blev særdeles indbringende for Billie Eilish ved årets Grammy.

Den 18-årige popsanger Billie Eilish gjorde sig bemærket som årets store vinder ved grammyuddelingen i Los Angeles natten til mandag dansk tid.

Her er et overblik over, hvem der løb med en række af de største priser ved aftenens prisuddeling:

* Årets Bedste Album:

- "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" af Billie Eilish.

* Årets Bedste Indspilning:

- "Bad Guy" af Billie Eilish.

* Årets Bedste Sang:

- "Bad Guy" af Billie Eilish og Finneas O'Connell.

* Årets Bedste Nye Artist:

- Billie Eilish.

* Årets Bedste Pop-performance:

- "Truth Hurts" af Lizzo.

* Årets Bedste Popalbum:

- "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" af Billie Eilish.

* Årets Bedste Rapalbum:

- "Igor" af Tyler The Creator

* Årets Bedste R&B-performance:

- "Come Home" af Anderson.Paak, featuring André 3000.

* Årets Bedste Countryalbum:

- "While I'm Livin" af Tanya Tucker.

* Årets Bedste Rockalbum:

- "Social Cues" af Cage the Elephant.

* Årets Bedste Filmmusik:

- "Homecoming" af Beyoncé.

Kilder: Reuters.

/ritzau/