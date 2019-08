Retssag mod A$AP Rocky tiltalt for vold i Sverige begyndte tirsdag. Rapperen nægter sig skyldig.

Den amerikanske rapper A$AP Rocky har ved byretten i Stockholm, Sverige, nægtet sig skyldig i vold mod en 19-årig mand i slutningen af juni.

Det formodede overfald, som musikeren er tiltalt for, fandt sted på åben gade i Stockholm 30. juni.

Her er et overblik i sagen:

* Natten mellem 2. og 3. juli blev den 30-årige rapper, der har det borgerlige navn Rakim Mayers, anholdt. Han blev sigtet for at have deltaget i et slagsmål 30. juni.

I alt blev fire personer pågrebet efter hiphopfestivalen Smash x Stadion i Stockholm.

* 5. juli blev tre af dem varetægtsfængslet, herunder A$AP Rocky.

* 11. juli indstillede musikeren de koncerter, han havde i Europa i juli.

* 20. juli kontaktede USA's præsident, Donald Trump, den svenske statsminister Stefan Löfven. Trump bad om at få rapperen løsladt.

Den svenske statsminister svarede, at "alle er lige for loven, selv besøgende fra andre lande".

Trump har siden skrevet flere opslag på Twitter om sagen.

* Flere kendte amerikanere ønsker rapperen løsladt. Heriblandt tv-stjernen Kim Kardashian West og hendes mand, rapperen Kanye West, der har talt med Donald Trump om sagen.

* 24. juli afbrød den svenske USA-ambassadør sin ferie for at håndtere presset mod ambassaden som følge af sagen.

* Retssagen blev indledt ved byretten i Stockholm tirsdag. Den fortsætter torsdag og fredag i denne uge.

* Torsdag er det planen, at både den 19-årig mand og A$AP Rocky skal afgive forklaring i retten.

* Den 19-årige mand, som ifølge tiltalen blev tæsket og sparket, var også sigtet i sagen. Sigtelsen blev senere frafaldet, da det blev vurderet, at manden handlede i nødværge.

* A$AP Rocky har tidligere forklaret, at overfaldet skete i selvforsvar, fordi den 19-årige mand angiveligt forfulgte og provokerede ham og hans følge.

* De tiltalte risikerer op til to års fængsel, hvis de bliver kendt skyldige.

* Flere med indgående kendskab til det svenske retssystem har dog vurderet over for det svenske nyhedsbureau TT, at hvis Rakim Mayers kendes skyldig, er det mest sandsynligt, at han idømmes en betinget straf.

Kilder: NTB, TT.

/ritzau/