Fem byer lægger grund til Royal Run, hvor danskerne har mulighed for at fejre kronprinsen ved at løbe med ham.

Aalborg. På en solskinsrig 2. pinsedag har mange danskere fundet løbeskoene frem for at løbe med kronprins Frederik til Royal Run.

Her er det endelige overblik over antallet af tilmeldinger til Royal Run.

I alt: 70.575 tilmeldte.

Aalborg: 9151 tilmeldte.

Aarhus: 12.346 tilmeldte.

Esbjerg: 6662 tilmeldte.

Odense: 7261 tilmeldte.

København: 35.155 tilmeldte.

Kilde: Royal Run.

/ritzau/