Prins Joachim er indlagt efter at være opereret for blodprop i hjernen. Læs mere om blodpropper her.

Prins Joachim blev indlagt og opereret for en blodprop i hjernen på et hospital i den franske by Toulouse fredag aften. Hans tilstand beskrives af kongehuset som stabil.

Den 51-årige prins var på ferie på dronning Margrethes vinslot Château de Cayx med familien, da han blev indlagt og sent fredag aften opereret for en blodprop i hjernen.

Her kan du læse mere om blodpropper i hjernen:

* 12.000 i Danmark bliver hvert år ramt af en blødning eller blodprop i hjernen. Det går under den fælles betegnelse apopleksi.

* 70 procent af de ramte er over 65 år, og lidt over halvdelen er mænd.

* 85 procent af tilfældene skyldes blodprop, mens 15 procent er blødninger i hjernen.

* Dødeligheden inden for de første 30 dage efter en blodprop eller blødning i hjernen er 14 procent. Det svarer cirka til hver syvende.

* Halvdelen af de ramte får varige mén, og hver fjerde er afhængig af andres hjælp i det daglige.

Kilde: Hjernesagen.

/ritzau/