Skuespilleren skærer ned på julegaverne i år, for hun har én bestemt ting, som hun vil bruge pengene på.

Når Rita-stjernen Mille Dinesen fejrer jul med familien i år, så bliver der færre hårde pakker at finde under træet til de voksne.

Selskabet vil nemlig i stedet bruge en del af julebudgettet på at blive testet for coronavirus.

- Jeg er meget glad for jul, og i år vil vi hellere bruge pengene på at blive straks-testet, så vi kan holde jul sammen i ro og mag. Det bliver vores gave til hinanden, fortæller den 46-årige skuespillerinde.

Hvert andet år holder Mille Dinesen det, hun kalder for en hippiejul, hvor selskabet består af hende, sønnen Eddie på to år og andre folk fra Brumleby på Østerbro, hvor familien bor.

- Vi plejer at samles både yngre og ældre. Men i år bliver det kun de unge og børnene, der samles fysisk, mens de ældre fra Brumleby spiser med bag en skærm. Bagefter går vi ned og synger ved et juletræ i haven, hvor de ældre så kan åbne vinduerne og være med på den måde.

Her deler skuespillerinden nogle af de juleminder, som hun husker bedst.

Hvornår er det rigtig jul for dig?

- Det er det klokken 16, når Disneys juleshow går i gang. Her er det mig, der sidder og tysser på børnene, fordi jeg skal have det hele med.

Hvad er dit bedste juleminde?

- Det første, jeg tænker på, er en tradition, vi havde ude ved min farmor. Her blev der pyntet et stort juletræ med lametta og dannebrogsflag inde i soveværelset, mens vi andre sad ude ved langbordet i køkkenet.

- Og så havde min farmor en stor nisse med træsko på, som pludselig bankede på døren inde fra rummet af, hvilket betød, at juletræet var klar, og lysene tændt, fortæller Mille Dinesen.

Hvad er din mest mislykkede jul?

- Da jeg i al min juleglæde tænkte, at hele familien da selvfølgelig skulle prøve at holde jul sammen - både min mor og far, der er skilt, samt min fars nye kone.

- Det var ikke, fordi der var drama, men det var bare ikke særlig hyggeligt.

Hvad gør I til jul, som overrasker andre?

- Hvert andet år spiser vi to gange julemad på en aften. Vi spiser ret tidligt, og når børnene har fået gaver, så kan vi godt finde på at dække op og spise en gang til, selv om vi har fedtlag for øjnene og er fuldstændig færdige.

- Derudover har jeg et juletræ, der er lavet af en slags sølv-lametta og fyldt med elektriske lys. Herefter pynter jeg det med Star Wars-figurer, så vi får et Star Wars-juletræ. Darth Vader sidder øverst på træet.

- Det er så kitsch, siger skuespillerinden, som har set filmene, men egentlig ikke er mere fan end det.

Hvilken julegave har fået dig til at græde?

- Det er der ikke nogen julegave, der har. Jeg fik et stykke papir af min søn i julegave sidste år, som var blevet lamineret nede i vuggestuen.

- Det fik mig ikke til at græde, men jeg blev rørt over at have fået en lille søn, der nu begynder at komme hjem med alt muligt.

Hvad håber du, der kommer til at ligge under juletræet?

- En masse negative coronatest, så vi kan holde en stille og rolig jul i familien.

/ritzau/