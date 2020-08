Asbjørn er træt af alle de fordomme, han sammen med andre reality-stjerner ofte må høre på. Derfor siger han nu fra.

Siden den 21-årige Asbjørn Nielsen, bedre kendt som “tyren”, er kommet hjem fra optagelserne til ‘Ex on the Beach’ 4, har han lagt en masse energi og tid i at være online coach og personlig træner, og han har fundet ud af, at det skal være hans leveveje.

Det virker til at være en stor succes for ham – men han har dog også mødt en del skepsis på sin vej. For som de fleste nok har opdaget, så er Asbjørn ikke den første reality-deltager, der vælger at blive online coach, og han oplever, at mange har fordomme i forhold til at tage den titel på sig efter deltagelse i et reality-program.

'Det helt store emne alle snakker om. “Personen starter kun coaching fordi han/hun har mange følgere”, “Personen vil bare gerne tjene en masse penge og snyde folk”, “Personen ved intet om kost og træning”. Listen med beskyldninger og antagelser fortsætter. Men lad være med at skære alle over en kam. Siger ikke, at alle dem, der starter, gør det af de rigtige årsager, men det må være op til det enkelte individ at vurdere, om man vil benytte sig af og tror på personens kunnen,' skriver Asbjørn i et opslag på sin Instagram-profil.

Asbjørn selv har i mange år før sin deltagelse i ‘Ex on the Beach’ brændt for kost og træning, og han begyndte allerede selv at træne, da han var 14 år. Han fortæller, at det med at blive coach, ikke er en pludselig indskydelse.

'Jeg har bare ikke turdet tage springet før nu. Igennem alle de syv år, jeg har været igang, har jeg arbejdet rigtigt meget med hele motivationsdelen. Så i dag er jeg endt ud i at stå med masser af viden, erfaring og ikke mindst et brændende ønske om at give alt det her videre til folk, der ønsker det.'

Den tidligere ‘Ex on the Beach’-deltager vil med sit opslag slå et slag for, at mange reality-stjerner ved, hvad de gør, når de arbejder med kost og træning.

Se Asbjørns opslag herunder.