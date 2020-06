Emma og Oliver er enige om, hvordan drømmebrylluppet ser ud.

Det er ikke mange dage siden, at Emma Josefine fra ‘Ex on the Beach’ sæson 1 og 4 kunne fortælle den glædelige nyhed, at hun er blevet forlovet med Oliver Vestergaard, som hun mødte, allerede inden hun rejste til Brasilien for at deltage i programmet.

'Jeg har aldrig følt noget så rigtigt, som jeg gjorde, da jeg sagde ja til, at det skal være du og jeg for evigt. Min glæde kan ikke beskrives med ord', fortalte Emma tidligere på ugen.

Oliver friede i Skagen ved havet, hvor han overraskede Emma med champagne, en tale og en flot ring.

Siden har de nydt at være forlovet, og det har de planer om at fortsætte med.

Parret har nemlig ikke travlt med at fastsætte den dato, hvor de vil gifte sig, da de gerne vil spare penge sammen, så de kan holde deres drømmebryllup. De ved heller ikke, hvilket år det bliver.

'Vi vil gerne begge to gøre det ordenligt og have god plads til det i økonomien. Men vi har begge en drøm om et traditionelt bryllup i en kirke. Det skal ikke være et stort bryllup, og kun de nærmeste venner og familie skal inviteres', siger Emma til Realityportalen.

