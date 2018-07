Emmelie de Forest, der har vundet Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix, er klar til "Vild med dans".

København. Den danske sangerinde og melodigrandprix-vinder Emmelie de Forest skal være med i den kommende sæson af "Vild med dans".

Det skriver TV2.

Den 25-årige sangerinde og sangskriver er den første deltager, som tv-kanalen annoncerer for den kommende sæson af det populære danseprogram.

Til TV2 fortæller Emmelie de Forest, at hun normalt ikke danser, og at hun har sagt ja til at deltage i danseshowet for at lære det.

Hun er dog nervøs for, hvordan hun skal klare latindansene.

- Jeg tror aldrig nogensinde i mit liv, at jeg har lavet en hurtig bevægelse.

- Jeg er bare en langsom person i alt. Vals og andre standarddanse kan jeg nok godt lære forholdsvis hurtigt, men cha-cha-cha og samba er sindssygt hurtige, og det er bevægelser, jeg aldrig har lavet før, siger hun til TV2.

Den nye sæson af "Vild med dans" starter til efteråret.

