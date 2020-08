Siden hertuginden sidst havde fødselsdag, har hun brudt med kongehuset og kæmpet indædt mod tabloidmedier.

Som oftest har de royale i det britiske kongehus en god sjat historier at fortælle, hvis de bliver spurgt, hvad der er sket i deres liv det seneste år.

Men det er nok få, der kan berette om et lige så turbulent år som hertuginde Meghan, der tirsdag den 4. august fylder 39 år.

I september sidste år var hertuginden og hendes mand, britiske prins Harry, på visit i Sydafrika. Her afslørede de, at de gik rundt med en idé om at flytte til det afrikanske kontinent, som de også rejste til på en af deres allerførste dates.

Opmærksomheden fra de britiske tabloidmedier var nemlig blevet så intens, at de var begyndt at drømme om et mere roligt og afsides liv.

- Jeg tror, at det virkelig er ødelæggende. Jeg havde aldrig troet, at det her (at være royal, red.) ville være let, men jeg troede, at medierne ville være retfærdige, sagde hertuginde Meghan om mediernes søgelys i en dokumentar på tv-kanalen ITV.

Den afrikanske drøm blev dog aldrig til noget, men tanken om at skabe et mere privat liv havde rodfæstet sig hos parret, og kampen mod de britiske tabloidmedier blev kun større.

En måned efter turen til Sydafrika lagde de sag an mod tre aviser for at have aflyttet telefonsamtaler og offentliggjort et privat brev, som hertuginde Meghan havde skrevet til sin far.

Det var ganske hårdt at være i vælten i medierne - specielt for hertuginden, som under den kritiske mediedækning havde været gravid og født parrets første søn, Archie.

- Enhver kvinde - især når de er gravide - er meget sårbar, og derfor var det en stor udfordring, sagde hun i ITV-dokumentaren.

Men postyret stoppede ikke der.

Prins Harry og hertuginde Meghan indledte 2020 med et brag, da de fortalte det britiske kongehus, at de ville træde tilbage som fremtrædende medlemmer.

Straks indkaldte den britiske regent og prins Harrys bedstemor, 94-årige dronning Elizabeth, hele familien til krisemøde for at finde ud af, hvordan det skulle foregå.

I marts havde Harry og Meghan deres sidste offentlige optræden som royale, og ved månedens udløb mistede de officielt deres royale titler af Hans og Hendes Kongelige Højhed.

Under og efter bruddet med kongehuset, der blev døbt "Megxit" af de britiske medier, boede familien kortvarigt i Canada.

Senere flyttede de til den amerikanske delstat Californien, hvor hertuginde Meghan er vokset op.

Hun blev født i den californiske by Los Angeles i 1981 og havde, indtil hun trådte ind i kongehuset, det borgerlige navn Rachel Meghan Markle. I dag bærer hun navnet Meghan, hertuginde af Sussex.

Som ung studerede hun drama og internationale relationer på amerikanske Northwestern University og var blandt andet i praktik på den amerikanske ambassade i Argentina.

Efter universitetet arbejdede hun som skuespiller og havde nogle småroller i forskellige tv-serier. I 2011 brød hun for alvor igennem med serien "Suits", der blev hendes største rolle til dato.

Samme år blev hun gift med filmproducenten Trevor Engelson, som hun dog blev skilt fra efter to år.

I 2016 afslørede prins Harry, at han var begyndt at ses med den amerikanske skuespiller. Parret havde mødtes på en blind date og rejste efter blot to stævnemøder til Botswana sammen, fortalte han.

De blev gift den 19. maj 2018, og næsten præcis et år senere fødte hertuginden parrets søn, Archie.

Familien bor fortsat i den amerikanske delstat Californien, og deres sagsanlæg mod de tre britiske medier er stadig i gang.

/ritzau/