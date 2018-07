Festival i baghaven, hjemmebagte kammerjunkere og skolefri er lig med sommer for Esben Dalgaard Andersen.

København. Når skolerne ringer ud til sommerferie, begynder sommeren for alvor hjemme hos skuespiller Esben Dalgaard Andersen.

Denne sommer skal han besøge paladser i den thailandske hovedstad og høre Britney Spears på Smukfest.

Her fortæller den 42-årige skuespiller, der er aktuel i familiefamilien "Landet af glas" og spiller hovedrollen i komedieserien "Hånd i hånd", om sin sommer:

Hvad skal du se?

- Lige nu skal jeg se Grand Palace i Bangkok, for det er her, jeg er. Så min sommer står på at se alle de royale paladser her i Bangkok. Derhjemme skal jeg se "Lykke-Per" med Esben Smed og Katrine Greis-Rosenthal. Jeg kender Esben og Katrine ganske udmærket. Jeg spillede med Katrine i "Bedre skilt end aldrig", hvor hun spillede min kone, og vi havde et fantastisk fagligt møde, så hende glæder jeg mig meget til at følge.

Hvad skal du spise?

- Jeg kan godt lide koldskål, så jeg skal have spist en masse af det. Jeg kan godt lide at bage mine egne kammerjunkere, så jeg bager gerne en kæmpe omgang kammerjunkere, og så får vi koldskål til. Det er en rigtig sommerspise.

Hvor skal du hen?

- Jeg er tre uger i Bangkok med min familie, og derefter skal vi på Smukfest. Vi har gennem flere år jagtet den helt rigtige ferieform for en familie som vores med fire forskellige behov, og Bangkok rummer ligesom alle muligheder.

- Vi har fået muligheden for at få en god, billig base hernede, hvor vi kan tage udgangspunkt fra. Der er to swimmingpools, og vi er ikke de store strandmennesker, så herfra kan vi tage ud til den pulserende storby, hvis vi vil det, og ellers kan vi trække os tilbage her, hvor vi bor, og slappe af. Indtil videre spiller det fuldstændig perfekt.

- Det er kun mig og min kone, der skal på Smukfest, uden børn. Jeg får at vide af hende, at vi skal høre Britney Spears. Der er jeg lidt med som det tynde øl, jeg er med for festen, men jeg vil gerne høre de danske bands.

Hvad er dit bedste sommerferieminde?

- Vi har en tradition, hvor vi holder en forholdsvis stor festival i vores eget hjem. Vi inviterer bands ud og spille i vores baghave. Den 9. juli for to år siden, den dag hvor vi faktisk blev gift, holdt vi vores første festival, og så har vi holdt en efterfølgende festival. I år springer vi over, fordi vores hus bliver renoveret, men den festival i vores egen have er det absolut største og vigtigste sommerminde.

- Vi prøver at holde festivalen lige omkring den 9. juli hvert år, hvor vi så holder Amagerfestival. Vi havde Sys Bjerre ude at spille sidste år, og til vores store bryllupsfestival spillede Lis Sørensen. Det var helt fabelagtigt. Nu må vi så se, hvem der skal være med til næste sommer.

Hvad er dit værste sommerferieminde?

- Jeg skulle på ferie til Indien med min på det tidspunkt forlovede, og vi havde planlagt ferien rigtig godt i forvejen. Og nu siger jeg det bare helt kort: "Man skal huske visum, hvis man skal til Indien". Vi stod ude ved gaten og havde tjekket vores kufferter ind, og så spurgte personalet efter vores visum, og den lille detalje havde vi så ikke lige fået klaret. Så det blev en tur til Portugal i stedet i pis'øs'regnvejr.

Hvornår er det rigtig sommer for dig?

- Jeg vil sige, at når mine unge får skolefri, så begynder sommeren for alvor. Og så prøver jeg at få mit skema til at passe sammen med deres, så jeg kan få noget god sommertid med dem.

Hvornår er den danske sommer bedst?

- Det er den i midten og slutningen af juli. Der synes jeg tit, at den peaker. Varmen er slået igennem, folk har vænnet sig til ferie, og tempoet er droslet lidt ned, og det er dejligt, synes jeg.

