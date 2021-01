Skuespilleren former sin krop efter sine roller. Men hans eget kropsfokus må ikke påvirke hans unge piger.

Esben Dalgaard har spillet den gemytlige Anders i serien "Hånd i hånd", den regelrette betjent Møller i "Bedrag" og den velpolstrede nisse Grot i julekalenderen "Tinka og kongespillet".

Og for at træde fysisk ind i de mange forskellige roller, har han også brugt sin krop som et kanvas. Det betyder, at jobbet i årevis har dikteret Esben Dalgaards udseende og har sendt hans vægt op og ned i pendulfart.

Netop nu er han i gang med at tabe sig 30 kilo for at komme tilbage til sit udgangspunkt på 85 kilo, hvor han føler sig bedst tilpas i sin krop.

Og han tager sine følgere på det sociale medie Instagram med på rejsen.

- Det er jo fysisk hårdt. Jeg tror ikke, der er nogen læge, der vil anbefale at svinge så meget op og ned, som jeg gør, siger den 44-årige skuespiller.

- Så der kommer heller aldrig nogen anbefalinger fra mig om, hvad man skal og ikke skal gøre, fortæller han.

De mange ekstra kilo, der fra tid til anden sidder på Esben Dalgaards krop, har sat sine fysiske spor. Han har mærket det på sine knæ, sin ryg og sin nakke. Og så kan han mærke, at han sveder og snorker mere, når han er større.

Senest har han været "i den store størrelse", som han selv siger, til sin rolle i Netflix-serien "Kastanjemanden. Og de kilo er han altså i gang med at smide.

At Esben Dalgaard har omlagt sin livsstil midlertidigt, betyder dog ikke, at hele familien lider afsavn. Tværtimod har det været vigtigt for skuespilleren, at hans kone, Charlotte Dalgaard, og to børn kan fortsætte fuldstændig som normalt.

Det gælder særligt de to piger på 8 og 15 år.

- Pigerne registrerer jo, at jeg pludselig går virkelig meget op i kost og i kilo. Og i deres optik er jeg jo pludselig meget optaget af, hvordan jeg ser ud.

- Og det er meget vigtigt, at vi får formuleret for vores unger, at det ikke handler om udseendet, men om det indeni - og om sundhed og velvære. Så det snakker vi faktisk uforholdsmæssigt meget om, siger han.

Han fortæller, at den yngste på 8 år har spurgt, om hun skal dyrke mere motion, eller om hun nu også må spise et stykke kage.

- Det er jo en sideeffekt ved, at de ser far gøre det. Og derfor bruger vi meget tid på at fortælle dem, at det slet ikke er noget, de skal bekymre sig om, siger han.

Derfor har Esben Dalgaard også meget bevidst valgt en vej, hvor resten af familien ikke skal ændre noget i deres kost.

- Jeg kører noget, der hedder keto, og det kan man kombinere rigtig fint med familiens måltider, siger han med henvisning til en diæt, hvor man spiser meget fedt og meget lidt kulhydrat for at ændre kroppens energiomsætning.

- Så familien får det, de plejer, og så spiser jeg med på omkring 75 procent af det og tager så noget væk. For eksempel kan jeg ikke spise pasta, kartofler og ris, men så får jeg måske noget squash i stedet.

Den kropslige modellering begyndte, da Esben Dalgaard skulle spille Mogens Glistrup på Bornholms Teater. Her tog han også trimmeren og barberede sit hår af fra øre til øre.

- Jeg havde et meget specielt look i hele den teaterperiode. Og der oplevede jeg, for eksempel når jeg kom ind i bussen, hvordan folks reaktioner på mig var massivt anderledes på grund af det look.

Han husker, at der pludselig var et lidt ældre publikum, der syntes, at han lignede en sød fyr og gerne ville snakke. Omvendt var der ikke ret meget opmærksomhed at hente fra hans jævnaldrende.

- Da jeg lavede "1864", tog jeg 32 kilo på til rollen og blev kæmpestor. Og der kunne jeg se den samme effekt. Og så har det været interessant for mig at lege i det felt lige siden.

- Når folk ser på mig for første gang, inden jeg overhovedet har åbnet munden, har de allerede en idé om, hvad det er for en person. Og det er med til at skabe karakteren.

Fordi skuespilleren har leget så meget med forskellige look, er han endt med at være stort set ligeglad med sit eget udseende, fortæller han. Og det ser han som en positiv ting.

- Det er min rolle, der definerer, hvordan jeg ser ud. Så min egen private æstetik er røget lidt med årene. Og det er måske meget sundt, udtrykker han det.

Mens det er nemt nok for skuespilleren at tage ekstra kilo på, så skal der lidt mere anstrengelse og afsavn til, når de skal af igen.

- Jeg kan godt lide at slappe af og se en fodboldkamp, og der er der fedt med en øl til. Men det kan man ikke, når man skal tabe sig. Så det kan jeg godt savne - eller et godt glas vin med min kone en fredag aften, fortæller han.

