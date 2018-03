Flæskesværsekspert, katteadfærdsspecialist og rumrejseagent er bare nogle af de mærkelige jobtitler, som heldige få kan prale med. Drømmer du også om at få en mærkelig jobtitel på CV'et? Så er det nu, du skal slå til. Bakken søger nemlig en fald-ned-mand.

I mere end 70 år har en klovn på en pind provokeret besøgende i 'Dyrehavsbakken', når de passerer forlystelsen 'Faldgruben'.

Med sætninger som: 'Har du lys i pæren, men ingen watt i armen?' og 'Har du strøget din skjorte med et krøllejern?,' forsøger den rapkæftede klovn at få forlystelsesparkens gæster til at gribe en håndfuld træbolde og svinge armen.

Rammer gæsterne plet, udløser de pinden og sender den klovnesminkede provokatør mere end tre meter ned i den trampolin, der er spændt ud under dem.

Faldgruppen er en af de ældste forlystelser på Bakken. Foto: Bakken Faldgruppen er en af de ældste forlystelser på Bakken. Foto: Bakken

Lokker det at få lov til at råbe småprovokerende replikker til parkens besøgende og blive kastet ned fra en træpind adskillige gange om dagen, så er det bare om at søge jobbet som fald-ned-mand, som lige nu er ledigt.

»Man skal være i god form, også skal man være rap i replikken og kunne drille folk uden at være ondskabsfuld, men det er noget, jeg lærer dem op i,« siger Johnny Sørensen, der ejer standen.

Han fortæller, at en vagt er otte timer, og at man enten møder fra kl. 14.00 til 22.00 eller kl. 16.00 til 24.00, men at man ikke sidder oppe på pinden i alle timer, hvor man er vagtsat.

»Normalt sidder man oppe en halv time ad gangen efterfulgt af en halv time, hvor man står nede foran og tager imod penge og giver gæsterne bolde,« siger Johnny Sørensen.

Jobbet tiltrækker unge

Indtil videre har 'Faldgruben' ikke modtaget nogen ansøgninger, så der er rig mulighed for at hapse den originale jobtitel.

Selvom alle kan søge jobbet, er det hovedsageligt unge mennesker, der tidligere har været ansat som fald-ned-mand.

Ejer Johnny Sørensen, har også selv taget sin tørn på pinden i standen "Faldgruben". Her ses han tilbage i 1998. Foto: BJARKE ØRSTED Ejer Johnny Sørensen, har også selv taget sin tørn på pinden i standen "Faldgruben". Her ses han tilbage i 1998. Foto: BJARKE ØRSTED

»Vores tidligere medarbejdere har primært været unge drenge på omkring 15-16 år, fordi piger har ikke godt af at sidde deroppe. Det kan påvirke deres underliv, og mange af dem skal jo gerne føde børn på et tidspunkt,« siger Johnny Sørensen.

Han tilføjer dog, at Bakken ikke diskriminerer, og at piger er mere end velkomne til at søge jobbet, hvis de er friske på et noget anderledes arbejde.

'Faldgruben' er en af Bakkens ældste forlystelser, og det var Johnny Sørensens farfar, der byggede den tilbage i 1946. Nu er Johnny Sørensen selv den tredje generation i familien, der holder den gamle gøglergesjæft i live.