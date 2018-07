Meget tyder på, at de to er blevet kærester igen, efter de stoppede forholdet tidligere i år.

Boris Laursen og Josefine Nørgaard Winter havde en trist nyhed tidligere i år, hvor parret offentliggjorde, at de efter godt og vel et år som kærester var gået fra hinanden.



»Vi er hvert vores sted i livet lige nu. Vi snakker stadig sammen, så intet hate til hende, så lad være med at skrive alle mulige ting, hun er en sød pige,« fastslog Boris Laursen i maj i en video på YouTube, og efterfølgende bekræftede han bruddet over for Realityportalen.

I videoen var Boris tydeligvis trist over bruddet med den 18-årige Josefine, men nu kan han måske igen glæde sig. Meget tyder nemlig på, at de har fundet ud af det sammen igen.

Det vides ikke, om de officielt er kærester igen, men i hvert fald har Boris lagt en video på YouTube, der afslører, at han netop nu er på ferie sammen med Josefine.

»Hva’ så, allesammen. Josefine og jeg er i Spanien,« fortæller han glad i videoen, inden han viser følgerne rundt på værelset, som han deler med Josefine.

Fie: Jeg er sygt forvirret

I videoen kalder Josefine Boris for ‘skat’, og det hele har i den grad fået følgerne til at undre sig. Under YouTube-videoen spørger en lang række af følgerne, om de to igen er sammen, men indtil nu har Boris forholdt sig tavs.

Realityportalen har forsøgt at få en kommentar fra Boris, men han er endnu ikke vendt tilbage. Det er dog ikke kun følgerne, der er forvirrede over, hvad der foregår. Også Boris’ søster, Fie Laursen, var overrasket over at se videoen.

»Ikke engang familien ved det (om Boris og Josefine er kærester igen, red.). De er bare random skredet til Spanien ud af det blå. Jeg er selv sygt forvirret,« fortæller Fie Laursen med et grin til Realityportalen.

Hun krydser fingre for, at Boris og Josefine finder ud af det sammen.

»Men jeg håber, de bliver kærester. Jose er familie – altid. Og jeg håber, de finder sammen,« slår Fie fast.

Indtil nu har både Boris og Josefine altså forholdt sig tavse omkring deres mulige forhold, men tiden vil vise om de virkelig er kærester igen.

