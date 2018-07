Det er ikke altid lige nemt, når tre drenge flytter sammen med tre piger.

Det kommer måske som en overraskelse, men drengene er ret enige om, hvem der er bedst til at holde lejligheden ren i ‘Paradise Kollektivet’, hvor Jonas, Boris, Rasmus, Maja, Cecilie og Katrine bor sammen.

»Det er lidt sjovt, for det er mest drengene, der går op i, at der skal være rent. Jeg vil ikke sige, at vi går meget op i det, men pigerne er ikke så gode til at holde det rent«, siger Jonas.

For Rasmus er det første gang, han bor sammen med piger, og det er kommet bag på ham, hvor meget piger er i stand til at rode.

»Det er lidt ulækkert med deres rod. Jeg er ikke vant til at bo sammen med en piger, og det flyder jo med make up og vatpinde. Der er lange hår overalt. Det næste bliver, at vi finder en tampon på gulvet. Ej, det håber jeg ikke«, siger han.

Cecilie: Drengene er sippede

Katrine, Maja og Cecilie er enige i, at drengene er overraskende gode til at rydde op.

»De er sgu gode. Jeg er meget overrasket. De rydder op og tømmer opvasker. Jeg er imponeret, men jeg synes også selv, at jeg er god til at tage initiativ i forhold til oprydning«, siger Katrine.

Der er dog delte holdninger til, om pigerne nu roder SÅ meget, som drengene får det til at fremstå.

»Drengene er sippede! Hvis vi har en hårbørste til at ligge eller noget make up liggende i stuen; det kan de slet ikke holde ud. Sådan er det at være pige«, siger Cecilie.

‘Paradise Kollektivet’ skulle have været sendt tirsdag og torsdag fra den 26. juni, men TV3 valgte at udskyde premieren på programmet, og det vides endnu ikke, hvornår programmet kommer på Viafree.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.