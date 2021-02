Emil Thorup slutter sig til DR-legenden Carsten Holm og tv-værten Thomas Skov som vært på Gaffa-Prisen 2021.

Når musikmagasinet Gaffa hædrer og hylder både den danske musikscene og internationale artister ved et show i Musikhuset i Aarhus den 4. marts, bliver det med tre værter i spidsen.

Foruden radioværten Carsten Holm og tv-værten Thomas Skov slutter Emil Thorup sig nemlig nu også til showet.

Det annoncerer Gaffa i en pressemeddelelse.

Mens Thomas Skov står i spidsen for showet på scenen, flankerer Carsten Holm ham backstage fra bagscenen i Store Sal omgivet af de optrædende og de nominerede artister.

Emil Thorup vil sidde på et hotel et stenkast fra Musikhuset og få besøg af en masse musikalske gæster inden og efter prisuddelingen.

Til selve showet er der musikalske optrædener fra blandt andet Jung, Benjamin Hav og Hugorm.

Både optakten, selve showet og efterfesten sendes live på TV2 Zulu og TV2 Play fra klokken 20.25.

- Vi ville sådan ønske, at vi kunne have inviteret et publikum med ind i Musikhuset, men fortvivl ikke, for det bliver stadig muligt at feste med hjemme fra stuerne, skriver Gaffa i pressemeddelelsen og understreger, at alt naturligvis afvikles i henhold til myndighedernes retningslinjer.

- Ud over syv liveoptrædender under hovedshowet disker vi også op med musikalske overraskelser, når efterfesten løber af stablen, teaser Gaffa.

Det er suverænt læserne, der bestemmer vinderne af den gyldne statuette.

Den fremadstormende gruppe Jung ligger forrest i feltet med hele seks nomineringer foran Dizzy Mizz Lizzy med fem - skarpt forfulgt af Folkeklubben og Benjamin Hav med fire.

I de udenlandske kategorier fører The Weeknd med tre nomineringer foran blandt andre superstjerner som Ariana Grande, Dua Lipa og Taylor Swift, som hver har to nomineringer.

/ritzau/