I en ny podcast taler Emil Midé med mennesker, der ligesom ham har taget et aktivt valg om at lægge livet om og mærket konsekvenserne på godt og ondt.

Den kendte sejler og foredragsholder Emil Midé, som både har sat "Kurs mod fjerne kyster" og "Kurs mod danske kyster" på TV 2, har sat kursen mod at udleve sine drømme.

Netop nu befinder han sig ude på de syv verdenshave sammen med sin hustru, Louise, og parrets to små sønner.

Nu udgiver han en podcast, som handler om at lægge en ny kurs for den retning, man ønsker, at livet skal tage. Her deler han sine egne erfaringer og høre andres.

Det annoncerer podcastplatformen Podimo i en pressemeddelelse.

I podcasten får lytteren indblik i både Emil Midé og hans gæsters tanker om, hvordan drømme kommer i alle størrelser og former og kan sætte store præg på livet, hvis man går efter dem, lyder det.

- Noget af det, jeg er nysgerrig på, er at høre fra andre, som har taget aktive og bevidste valg for sig selv, siger Emil Midé i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Hvad drømmen er for dem? Det kan også være et 8-16-job. Villa og vovse. Når det er et bevidst valg, så synes jeg, det er spændende.

Emil Midé fortalte på Instagram i sommer, at han og familien var taget på langfart til søs.

- Vi ved ikke præcis, hvor vi skal hen, eller hvor længe vi skal være afsted. Men det er heller ikke så vigtigt. Det, vi drømmer om, er tid. Tid med vores to små drenge, skrev han dengang i opslaget på det sociale medie.

Det seneste Instagram-opslag fra langfarten blev delt 14. februar fra den caribiske østat Saint Vincent og Grenadinerne.

Emil Midé er søn af tv-værten Mikkel Beha Erichsen og hans hustru, Marian Midé, og så er han barnebarn af eventyrer, søfarer og forfatter Troels Kløvedal, som var kendt for sine sejladser med Nordkaperen.

Emil Midé har tidligere sejlet jorden rundt sammen med sin lillebror Theis Midé Erichsen på skibet Havana og holder foredrag om sine eventyr.

Første afsnit af "Drømmen om et andet liv" kan høres på Podimo den 27. februar.

