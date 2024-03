Tidligt onsdag morgen er Elvira Pitzner sammen med sin advokat og Mortada Haddad ankommet til Dubai Courts.

Klokken 5.30 onsdag dansk tid er den danske reality-stjerne Elvira Pitzner mødt til retsmøde i retten i Dubai Courts i Dubai.

Her skal sagen, hvor danskeren er anklaget for utroskab af sin ekspartner Milad Saadati, udfoldes.

Det skriver Ekstra Bladet, som er til stede i Dubai.

Den danske tv-personlighed ankom klokken 08.00 lokal tid - klokken 05.00 dansk tid - på parkeringspladsen foran retsbygningerne.

Her stod hun sammen med iværksætteren Mortada Haddad, som i december blev anholdt samtidig med Pitzner, ud af en en stor hvid bil, inden de mødtes med deres advokat og begav sig mod Dubai Courts-bygningen.

Elvira Pitzner er til retsmødet klædt i en grå kjole i arabisk stil, mens Mortada Haddad bærer en hvid skjorte og sorte bukser, skriver mediet.

Ifølge avisen er der ikke adgang for offentligheden i sagen, ligesom man ikke må filme udenfor retssalene.

Elvira Pitzner afviser onsdag overfor Ekstra Bladet at kommentere sagen.

Det har for avisen ikke været muligt at få bekræftet, præcis hvad der skal ske, om sagen afgøres onsdag, eller om der vil følge flere retsmøder.

Det er reality-stjernens iranske ekskæreste - bokseren Milad Saadati - der anklager hende for utroskab.

Han påstår ifølge Ekstra Bladet, at Elvira Pitzner og Mortada Haddad er kærester, men det nægter de to.

B.T. har tidligere set dokumentation for, at Milad Saadati og Elvira Pitzner blev islamisk gift i 2021.

Med et islamisk ægteskab underlægger man sig sharialoven. I De Forenede Arabiske Emirater betyder det, at man under artikel 356 kan anklages og dømmes for utroskab.

Pitzner blev i begyndelsen af december fængslet i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater.

I januar ytrede hun sig for første gang, siden sagen tog sin begyndelse. Det skete på det sociale medie Instagram, hvor hun erkendte, at hun har været naiv.

- Det er pinligt at indse, hvor godtroende og naiv, jeg har været på flere planer, og det er et faktum, jeg hver dag lever med, lød det fra den 26-årige tv-personlighed.

