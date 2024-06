Julie Rahbek forlader jobbet som radiovært på The Voice. Nu skal hun lave podcasts på Ekstra Bladet.

Det er slut med at høre Julie Rahbek i æteren på The Voice.

I stedet kan man fremover høre hende på Ekstra Bladet, hvor hun skal lave podcasts.

Det skriver hendes nye arbejdsgiver i en artikel.

Her fortæller Julie Rahbek, at jobtilbuddet lød "ekstremt spændende", og at hun føler, at det er en god udfordring.

- Jeg har jo lavet podcast før, og jeg har virkelig altid holdt meget af det, så jeg var ret sikker på, at hvis jeg skulle lave noget andet end radio, så skulle det være podcasts, siger hun til Ekstra Bladet.

Julie Rahbek har lavet radio, stort set siden hun i 8. klasse kom i erhvervspraktik på en lokal radiostation, har hun tidligere fortalt i et interview med ungdomsmagasinet Vi Unge.

Som 21-årig kom hun til Bauer Media, hvor hun først blev vært på Nova-kanalen og siden på The Voice, hvor den i dag 26-årige vært havde sin sidste udsendelse i slutningen af maj.

Nu venter Ekstra Bladet. Men Julie Rahbek kan endnu ikke sige mere om, hvad hun skal lave af podcasts til mediet.

- Jeg kan godt mærke, at det, at det ikke er liveradio, synes jeg, er ret specielt. Men det er nok også en af grundene til, at jeg er klar til at tage springet og lave skiftet, siger hun til sin nye arbejdsgiver.

/ritzau/