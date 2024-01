En abdikation, en ny konge og kommende ændringer i gavepolitikken og i ordningen for kongelige hofleverandører.

Der har været en del ændringer hos det danske kongehus den seneste tid. Og der kan sagtens være en markant ændring mere på vej, mener eksperter. Men hvor meget kan Kongehuset egentlig ændre? Og er der ting, som det bestemt ikke bør ændre?

Ifølge kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen vil der helt sikkert kommer flere ændringer. Blandt andet en ændring, som man har set hos det norske kongehus.

For det er vigtigt for den nye konge at gøre tingene på sin egen måde- og på en mere moderne måde.

»Dronning Margrethe har været en utrolig populær monark. Hun har været helt exceptionel populær i forhold til andre europæiske monarker. Og derfor er det måske vigtigere for den nye konge at signalere, at han er monark på en helt anden måde,« siger han.

En af de ændringer, som ifølge Lars Hovbakke Sørensen kan være på vej, er en ændring af tiltaleformen.

Hidtil har det været kutyme at tiltale de kongelige – og især regenten – med 'De'. Men kong Frederik har i mange år været anderledes uformel, og som kronprins virkede han – modsat sin mor – ganske overbærende, når journalister og andre er kommet til at sige 'du' til ham.

Dertil kommer, at tiltaleformen fik fornyet fokus, da biskoppen ved den nylige festgudstjeneste i Aarhus også tiltalte Kongen med 'du'. Forklaringen fra biskoppen lød, at på prædikestolen er alle lige.

Lars Hovbakke Sørensen vil derfor ikke blive overrasket, hvis den nye konge ændrer tiltaleformen:

»Det kan man sagtens forestille sig. I Norge har man jo sagt 'du' til de kongelige i mange år, så det er ikke noget, der er fuldstændig fremmed,« siger kongehuseksperten og tilføjer:

»Der vil man skæve til de andre nordiske lande, og det vil være en oplagt ting at gøre op med at sige 'De' til monarken, for det passer rigtig godt til kong Frederiks mere uformelle image, end det som dronning Margrethe havde.«

Kommunikationsrådgiver Anna Thygesen kan også sagtens forestille sig, at Kongehuset kan finde på at droppe den formelle tiltaleform 'De'.

Det fortæller hun i B.T.’s podcast 'Kongehuset bag kulissen':

»Men jeg tror også, at de vejer for og imod i deres kommunikationsafdeling,« siger hun og forklarer, at det hurtigt kan blive en glidebane, hvis kongehuset dropper for meget det formelle, da de så kan de kongelige fremstå for almindelige.

»Og så er der også lidt timing i det. For det skal jo næsten komme snart, så der ikke går et halvt år, før de finder ud af, at det ikke duer med 'De',« lyder det fra Anna Thygesen.

I forvejen har Kongehuset meldt ud, at der er andre ændringer på vej.

Blandt andet vil man revidere reglerne om Kongehusets gavepolitik. Kongehuset har tidligere fået kritik for, at offentligheden modsat i andre lande som England, Norge og Spanien ikke kan se, hvilke private aktører, som Kongehusets medlemmer modtager gaver fra.

Derudover meldte Kongehuset ud allerede den 3. januar, at man også vil revurdere, hvad der skal ske med prædikatet 'Kongelig hofleverandør'.

Indtil videre har alle kongelig hofleverandører mistet prædikatet, omend de må bruge det frem til den 14. januar 2025. Der vil senere blive taget stilling til, hvad der skal ske med prædikatet, har Kongehuset oplyst.

En anden nyhed og brud på traditioner i Kongehuset var også dronning Margrethes abdikation. Sidst en abdikation fandt sted i Danmark var for knap 900 år siden

Der sker en del ændringer. Kan Kongehuset godt holde til så mange ændringer på en gang?

»Der er en grænse, og der risikerer at komme noget kritik, hvis man laver al ting helt om hele tiden, men langt hen ad vejen er det en god idé at gøre det, for det styrker kong Frederik, og der er også en forventning om, at han laver tingene på en anden måde end sin mor,« siger Lars Hovbakke Sørensen og tilføjer:

»Kong Frederik kan så leve op til det, han flere gange har udtrykt – at han vil være monark på sin helt egen måde. Og at han vil gøre det på en helt anden måde end sin mor.« «

Vil det være en fordel for ham at være regent på sin egen måde – og ikke kopiere sin mor?

»Det tror jeg, det vil langt hen ad vejen, men der er selvfølgelig en grænse. Alt skal ikke laves om, for så vil der også være mange danskere, der vil synes, at det bliver for meget,« siger han og peger på, at det blandt andet har været debatteret, at Kongen i sin nye bog 'Kongeord' hellere ønsker at bruge betegnelsen 'kongeord' fremfor den mere end 500 år gamle benævnelse 'valgsprog'.

Kong Frederik har sagt, at der i hvert fald er én ting, som han vil holde fast i – og det er afslutningen på nytårstalen, der fortsat skal slutte med 'Gud bevare Danmark'. Er det klogt?

»Ja, og han vil også stadig sende hilsner til folk, der fylder 100 år, 105 år og 110 år. Og der vil også være andre ting, han holder fast i.«

